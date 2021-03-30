В Україні упродовж першого місяця вакцинації проти COVID-19 препаратом Covishield ( торгова назва вакцини компанії AstraZeneca) зафіксували 689 повідомлень про побічні реакції.

Держпідприємство "Державний експертний центр МОЗ України" у фейсбуці опублікувало перелік побічних ефектів за період з 24 лютого по 28 березня

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Протягом першого місяця вакцинації до Центру надійшло 689 карт-повідомлень про несприятливі події після імунізації (НППІ),

– повідомили у пресслужбі.

Відсоток виникнення "побічок" після майже 200 тисяч введених доз Covishield склав 0,35%. Переважна більшість випадків (92,8%) – це "несерйозні побічні реакції".

Серед поширених проявів:

розлади у місці введення (65,73%);

розлади з боку опорно-рухового апарату (12,98%);

неврологічні розлади (11,96%).

Серед інших побічних реакцій:

шлунково-кишкові розлади (3,48%);

імунні розлади та розлади з боку шкіри та її похідних (1,87%);

інші розлади (1,27%).

Додамо, загалом від початку вакцинальної кампанії вакцину проти коронавірусу отримали 212 898 людей. За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 14 433 мешканців країни. З них 1 людина отримала вже друге щеплення.



Перелік побічних ефектів від вакцини Covishield за період з 24 лютого по 28 березня / Дані та інфографіка: МОЗ