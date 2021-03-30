Які виникають побічні реакції від вакцини Covishield: нові дані МОЗ
В Україні упродовж першого місяця вакцинації проти COVID-19 препаратом Covishield ( торгова назва вакцини компанії AstraZeneca) зафіксували 689 повідомлень про побічні реакції.
Держпідприємство "Державний експертний центр МОЗ України" у фейсбуці опублікувало перелік побічних ефектів за період з 24 лютого по 28 березня
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Протягом першого місяця вакцинації до Центру надійшло 689 карт-повідомлень про несприятливі події після імунізації (НППІ),
– повідомили у пресслужбі.
Відсоток виникнення "побічок" після майже 200 тисяч введених доз Covishield склав 0,35%. Переважна більшість випадків (92,8%) – це "несерйозні побічні реакції".
Серед поширених проявів:
- розлади у місці введення (65,73%);
- розлади з боку опорно-рухового апарату (12,98%);
- неврологічні розлади (11,96%).
Серед інших побічних реакцій:
- шлунково-кишкові розлади (3,48%);
- імунні розлади та розлади з боку шкіри та її похідних (1,87%);
- інші розлади (1,27%).
Додамо, загалом від початку вакцинальної кампанії вакцину проти коронавірусу отримали 212 898 людей. За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 14 433 мешканців країни. З них 1 людина отримала вже друге щеплення.
Перелік побічних ефектів від вакцини Covishield за період з 24 лютого по 28 березня / Дані та інфографіка: МОЗ
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