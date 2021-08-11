До таких висновків прийшли вчені з Федерального університету Сан-Паулу. Вони проаналізували спосіб життя майже 1,3 мільйона людей у віці від 6 до 25 років.
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Але науковці зі США захотіли визначити тип і інтенсивність найбільш ефективних навантажень. Для цього вони проаналізували дані 12 досліджень.
Вчені вважають, що більшість з цих досліджень зосереджені на важливості аеробних навантажень. Але ряд інших робіт продемонстрував і переваги силових вправ, спрямованих на зміцнення і нарощування м'язів.
Результати нового дослідження
- Поєднання силових і аеробних вправ двічі на тиждень дає найкращий результат, знижуючи загальні ризики й смертність від раку на 28%.
- В рамках аналізу вчені змогли простежити, що таке поєднання навантажень знижувало ризики раку нирки на 26%. Для інших типів пухлин визначити конкретні показники не вдалося.
- Натомість лише силові навантаження знижують ризики раку на 14%.