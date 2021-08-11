Які вправи знижують ризик раку

До нині силові навантаження не вважалися суттєвою профілактикою раку (перевага надавалась аеробним). Але вчені з'ясували, що деякі вправи можуть знизити ризик раку на третину.

До таких висновків прийшли вчені з Федерального університету Сан-Паулу. Вони проаналізували спосіб життя майже 1,3 мільйона людей у віці від 6 до 25 років.

До теми Вперше вилікували рак підшлункової залози у мишей за допомогою імунних препаратів

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, 150 – 300 год фізичної активності помірної інтенсивності на тиждень або удвічі менше інтенсивних навантажень за такий самий період знижують ризики виникнення онкологічних захворювань.

Але науковці зі США захотіли визначити тип і інтенсивність найбільш ефективних навантажень. Для цього вони проаналізували дані 12 досліджень.

Вчені вважають, що більшість з цих досліджень зосереджені на важливості аеробних навантажень. Але ряд інших робіт продемонстрував і переваги силових вправ, спрямованих на зміцнення і нарощування м'язів.

Результати нового дослідження