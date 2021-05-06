Це тренування містить 10 видів різних вправ. Його ефективність підтвердили Британські фахівці.
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1. Розтяжка над головою
Для цієї вправи навіть не треба вставати з ліжка, якщо тільки що прокинулися.
- Крок 1. Лягти на ліжко і витягнути руки над головою.
- Крок 2. Тягнутися руками вгору, а ногами вниз.
- Крок 3. Зробити три – чотири глибокі вдихи.
Тут потрібно відчути, як тіло розтягується від пальців ніг до пальців рук.
2. Розтяжка від колін до грудей
Для цієї вправи також потрібно лежати на ліжку.
- Крок 1. Зігнути обидві ноги, підтягнувши п'яти ближче до сідниць.
- Крок 2. Піднести одне коліно до грудей, ногу при цьому потрібно обхопити руками.
- Крок 3. Зробити три – чотири глибокі вдихи. Спробувати не піднімати голову і не напружувати шию.
- Крок 4. Повторити з іншою ногою.
У цій вправі важливо відчути, як розтягуються сідниці та поперек.
3. Розтяжка підколінного сухожилля
Ще одна вправа в ліжку.
- Крок 1. Взятися за одну ногу і потягнути її на себе, потім випрямити вертикально вгору, наскільки вийде. Друга нога при цьому лежить рівно або стоїть напівзігнутою.
- Крок 2. Зробити три – чотири глибокі вдихи.
- Крок 3. Повторити з іншою ногою.
Під час вправи намагайтеся відчути, як розтягуються підколінні сухожилля.
4. Коліна до грудей
Продовжуйте лежати на ліжку і для цієї вправи.
- Крок 1. Підтягти обидва коліна до грудей і обхопити їх руками. Спробувати не піднімати голову і не напружувати шию.
- Крок 2. Зробити три – чотири глибокі вдихи.
Тут важливо відчути, як розтягуються сідниці та поперек.
5. Скручування
Остання вправа тренування, яку роблять лежачи на ліжку.
- Крок 1. Зігнути обидві ноги, підтягнувши п'яти ближче до сідниць.
- Крок 2. Повільно повернути коліна в одну сторону. Плечі при цьому не мають відриватися від ліжка.
- Крок 3. Зробити три – чотири глибокі вдихи.
- Крок 4. Повторити в іншу сторону.
Під час цієї вправи потрібно відчути, як розтягується поперек.
6. Обертання тіла
Для вправи потрібно сісти на край ліжка так, щоб було зручно.
- Крок 1. Стопи стоять на підлозі паралельно одна одній, плечі відведені назад і опущені.
- Крок 2. Повернути верхню частину тіла в одну сторону, наскільки можливо. При цьому стежити, щоб стегна не рухалися.
- Крок 3. Повторити по 6-8 разів в кожну сторону. При кожному повороті робити глибокий вдих.
Ця вправа допоможе зняти скутість в нижній частині спини.
7. Розтяжка верхньої частини спини
Для цієї вправи потрібно сісти на ліжко так, щоб було зручно.
- Крок 1. Зчепити руки в замок перед собою і витягнути вперед на рівні плечей.
- Крок 2. Злегка округлити плечі та подивитися вниз.
- Крок 3. Зробити три-чотири глибокі вдихи.
Під час вправи можна відчути, як розтягується спина між плечима.
8. Силова ходьба на місці
Для цієї вправи потрібно ходити на місці тридцять секунд. В цей час піднімати п'яти до сідниць, а руки згинати в ліктях. Потім повертатися у вихідне положення і повторювати знову.
9. Присідання
Цю вправу зручно робити поруч з ліжком, щоб під час присідання не опускатися занадто низько.
- Крок 1. Встати поруч з ліжком, ноги на ширині плечей і паралельні.
- Крок 2. Повільно опуститися, зігнувши коліна, немов збираєтеся сісти на ліжко.
- Крок 3. Торкнутися ліжка і повільно піднятися назад.
У цій вправі потрібно намагатися тримати спину прямо, дивитися вперед і не дозволяти колінам виходити за лінію пальців ніг. Повторюйте повільно 8 – 10 разів.
10. Бічна розтяжка
Щоб виконати вправу, встаньте прямо на рівній поверхні.
- Крок 1. Руки на пояс, праву ногу схрестити перед лівою ногою.
- Крок 2. Підняти ліву руку і потягнутися до правого боку.
- Крок 3. Зробити три – чотири глибокі вдихи. Повторити з іншого боку.
Під час вправи ви відчуєте розтягування з боків тіла.