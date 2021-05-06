Це тренування містить 10 видів різних вправ. Його ефективність підтвердили Британські фахівці.

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1. Розтяжка над головою

Для цієї вправи навіть не треба вставати з ліжка, якщо тільки що прокинулися.

Крок 1. Лягти на ліжко і витягнути руки над головою.

Крок 2. Тягнутися руками вгору, а ногами вниз.

Крок 3. Зробити три – чотири глибокі вдихи.

Тут потрібно відчути, як тіло розтягується від пальців ніг до пальців рук.

2. Розтяжка від колін до грудей

Для цієї вправи також потрібно лежати на ліжку.

Крок 1. Зігнути обидві ноги, підтягнувши п'яти ближче до сідниць.

Крок 2. Піднести одне коліно до грудей, ногу при цьому потрібно обхопити руками.

Крок 3. Зробити три – чотири глибокі вдихи. Спробувати не піднімати голову і не напружувати шию.

Крок 4. Повторити з іншою ногою.

У цій вправі важливо відчути, як розтягуються сідниці та поперек.

3. Розтяжка підколінного сухожилля

Ще одна вправа в ліжку.

Крок 1. Взятися за одну ногу і потягнути її на себе, потім випрямити вертикально вгору, наскільки вийде. Друга нога при цьому лежить рівно або стоїть напівзігнутою.

Крок 2. Зробити три – чотири глибокі вдихи.

Крок 3. Повторити з іншою ногою.

Під час вправи намагайтеся відчути, як розтягуються підколінні сухожилля.

4. Коліна до грудей

Продовжуйте лежати на ліжку і для цієї вправи.

Крок 1. Підтягти обидва коліна до грудей і обхопити їх руками. Спробувати не піднімати голову і не напружувати шию.

Крок 2. Зробити три – чотири глибокі вдихи.

Тут важливо відчути, як розтягуються сідниці та поперек.

5. Скручування

Остання вправа тренування, яку роблять лежачи на ліжку.

Крок 1. Зігнути обидві ноги, підтягнувши п'яти ближче до сідниць.

Крок 2. Повільно повернути коліна в одну сторону. Плечі при цьому не мають відриватися від ліжка.

Крок 3. Зробити три – чотири глибокі вдихи.

Крок 4. Повторити в іншу сторону.

Під час цієї вправи потрібно відчути, як розтягується поперек.

6. Обертання тіла

Для вправи потрібно сісти на край ліжка так, щоб було зручно.

Крок 1. Стопи стоять на підлозі паралельно одна одній, плечі відведені назад і опущені.

Крок 2. Повернути верхню частину тіла в одну сторону, наскільки можливо. При цьому стежити, щоб стегна не рухалися.

Крок 3. Повторити по 6-8 разів в кожну сторону. При кожному повороті робити глибокий вдих.

Ця вправа допоможе зняти скутість в нижній частині спини.

7. Розтяжка верхньої частини спини

Для цієї вправи потрібно сісти на ліжко так, щоб було зручно.

Крок 1. Зчепити руки в замок перед собою і витягнути вперед на рівні плечей.

Крок 2. Злегка округлити плечі та подивитися вниз.

Крок 3. Зробити три-чотири глибокі вдихи.

Під час вправи можна відчути, як розтягується спина між плечима.

8. Силова ходьба на місці

Для цієї вправи потрібно ходити на місці тридцять секунд. В цей час піднімати п'яти до сідниць, а руки згинати в ліктях. Потім повертатися у вихідне положення і повторювати знову.

9. Присідання

Цю вправу зручно робити поруч з ліжком, щоб під час присідання не опускатися занадто низько.

Крок 1. Встати поруч з ліжком, ноги на ширині плечей і паралельні.

Крок 2. Повільно опуститися, зігнувши коліна, немов збираєтеся сісти на ліжко.

Крок 3. Торкнутися ліжка і повільно піднятися назад.

У цій вправі потрібно намагатися тримати спину прямо, дивитися вперед і не дозволяти колінам виходити за лінію пальців ніг. Повторюйте повільно 8 – 10 разів.

10. Бічна розтяжка

Щоб виконати вправу, встаньте прямо на рівній поверхні.

Крок 1. Руки на пояс, праву ногу схрестити перед лівою ногою.

Крок 2. Підняти ліву руку і потягнутися до правого боку.

Крок 3. Зробити три – чотири глибокі вдихи. Повторити з іншого боку.

Під час вправи ви відчуєте розтягування з боків тіла.