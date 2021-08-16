Які захворювання є протипоказанням для подорожей літаком
16 серпня 2021 , 13:25Читать новость на русском
Джерело:Patient
Є кілька станів, при яких краще відмовитися від подорожі літаком: до них відносяться серйозні захворювання серця, легенів, період після операції або травми. У будь-якому випадку, якщо у людини є проблеми зі здоров'ям, перед перельотом потрібно проконсультуватися з терапевтом.
Якщо у людини є проблеми з венами, то подорожі літаком, особливо довші 4 годин, збільшують ризик тромбозу глибоких вен. Через довге сидіння в літаку можуть набрякати ноги.
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Це підвищує ймовірність утворення тромбів, тому в такому випадку лікарі зазвичай рекомендують надягати компресійні панчохи.
Коли не можна подорожувати літаком
- стенокардія або біль в грудях в спокої;
- будь-яке активне інфекційне захворювання;
- декомпресійна хвороба після дайвінгу. Потрібно уникати польотів після занурення, бо тиск в кабіні літака може призвести до декомпресійної хвороби. Тому дайверам можна літати не раніше ніж через 12 годин після останнього занурення;
- підвищений внутрішньочерепний тиск через кровотечі, травми або інфекції;
- інфекції пазух носа, вуха;
- недавній інфаркт міокарда та інсульт. При неускладненому інфаркті міокарда можна літати літаком через тиждень, а при ускладненому інфаркті – через 4-6 тижнів. Час залежить від тяжкості захворювання і тривалості поїздки;
- недавня операція або травма, при якій повітря або газ можуть тиснути на органи. Зазвичай це травми черевної порожнини та операції на шлунку і кишечнику, черепно-лицьові та очні травми, операції на мозку та очах з проникненням в очне яблуко;
- важкі хронічні респіраторні захворювання, задишка в спокої або пневмоторакс;
- серповидноклітинна анемія – спадкове захворювання, яке пов'язане зі зміною форми гемоглобіну крові;
- психічне захворювання, за винятком випадків, коли воно контролюється.
Вирішувати, можна вам літати чи ні, потрібно індивідуально зі своїм лікарем.