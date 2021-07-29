Чому старіє шкіра

Коли рівень колагену в організмі знижується, на шкірі з'являються зморшки, рани гояться гірше, кістки стають більш крихкими, а суглоби руйнуються.

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Зазвичай вироблення колагену знижується з віком. У цього білка є свій термін життя, і коли він закінчується, організм виробляє колагенази – спеціальні ферменти для розщеплення колагену. В результаті розпаду утворюються сигнальні пептиди, які стимулюють клітини виробляти новий колаген.

З віком сприйнятливість клітин до сигнальних пептидів слабшає, тому вони виробляють менше колагену. Інші причини руйнування колагену – це хвороби, генетика, вплив ультрафіолетових променів, куріння і незбалансована дієта.

Щоб компенсувати нестачу природного колагену, виробники пропонують косметику з цим інгредієнтом. Однак їх ефективність сумнівна.

Як сповільнити старіння шкіри

Стимулювати вироблення колагену за допомогою косметики все ж можна. Тільки для цього потрібні не креми з колагеном, а засоби догляду, в складі яких є ретиноїди або вітамін С. Ось як це працює.