Які засоби допомагають проти старіння шкіри
Джерело:AAD
Колаген – це структурний білок, який формує сполучну тканину по всьому тілу, від шкіри, волосся і нігтів до кісток, м'язів і сухожиль. Разом з іншим білком – еластином – колаген утворює каркас, який допомагає зміцнити та захистити різні структури тіла.
Чому старіє шкіра
Коли рівень колагену в організмі знижується, на шкірі з'являються зморшки, рани гояться гірше, кістки стають більш крихкими, а суглоби руйнуються.
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Зазвичай вироблення колагену знижується з віком. У цього білка є свій термін життя, і коли він закінчується, організм виробляє колагенази – спеціальні ферменти для розщеплення колагену. В результаті розпаду утворюються сигнальні пептиди, які стимулюють клітини виробляти новий колаген.
З віком сприйнятливість клітин до сигнальних пептидів слабшає, тому вони виробляють менше колагену. Інші причини руйнування колагену – це хвороби, генетика, вплив ультрафіолетових променів, куріння і незбалансована дієта.
Щоб компенсувати нестачу природного колагену, виробники пропонують косметику з цим інгредієнтом. Однак їх ефективність сумнівна.
Як сповільнити старіння шкіри
Стимулювати вироблення колагену за допомогою косметики все ж можна. Тільки для цього потрібні не креми з колагеном, а засоби догляду, в складі яких є ретиноїди або вітамін С. Ось як це працює.
- Ретиноїди – похідні вітаміну А. Вони пригнічують ферменти, які руйнують колаген, і працюють як сигнальні пептиди, тобто змушують організм створювати новий колаген.
- Вітамін С бере участь в утворенні речовини, відповідальної за кількість колагену, шляхом чого й омолоджує шкіру. У складі косметики вітамін С повинен бути присутнім у формі аскорбінової кислоти, яка позначається як L-Ascorbic Acid.
- Крім того, важливо використовувати сонцезахисні засоби. Ультрафіолетове випромінювання руйнує колаген і тим самим прискорює старіння шкіри, а сонцезахист захищає від фотостаріння і допомагає зберегти шкіру молодою довше.
- Щоб шкіра не старіла завчасно, також потрібно відмовитися від куріння і алкоголю, більше займатися спортом і збалансовано харчуватися.