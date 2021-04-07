Які засоби профілактики коронавірусу найефективніші

Джерело:AIP
Носіння масок і дотримання дистанції в 1,8-2 метра стали "золотим стандартом" у профілактиці SARS-Cov-2. Але виявляється, зовсім необов'язково триматися подалі від людей, щоб не заразитися.
Нове дослідження провели з метою допомогти органам охорони здоров'я допомогти розв'язати питання, чи можна школам і коледжам повернутися до занять в класі. У США школярі та студенти вже рік навчаються або дистанційно, або з масою обмежень щодо відвідування.
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На думку експертів, це призвело до серйозного стресу у дітей і негативно вплинуло на їхню успішність. Вчені створили комп'ютерну модель університетської аудиторії зі студентами та викладачами, а потім відтворили повітряний потік і розрахували можливий ризик поширення SARS-Cov-2. Передбачалося, що всі присутні повинні перебувати в приміщенні тільки в масках.
Якщо порівнювати ймовірність зараження при носінні масок, три фути соціального дистанціювання не збільшили ризик інфікування в порівнянні з шістьма футами в нашому дослідженні. Це може бути хорошим доказом того, що школи та інші підприємства можуть безпечно працювати під час пандемії,
– вважають вчені.