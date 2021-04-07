Які засоби профілактики коронавірусу найефективніші

Носіння масок і дотримання дистанції в 1,8-2 метра стали "золотим стандартом" у профілактиці SARS-Cov-2. Але виявляється, зовсім необов'язково триматися подалі від людей, щоб не заразитися.

Наслідки дистанційного навчання

Нове дослідження провели з метою допомогти органам охорони здоров'я допомогти розв'язати питання, чи можна школам і коледжам повернутися до занять в класі. У США школярі та студенти вже рік навчаються або дистанційно, або з масою обмежень щодо відвідування.

Також на тему: У третини людей, які перехворіли на COVID-19, пів року зберігаються психічні порушення

На думку експертів, це призвело до серйозного стресу у дітей і негативно вплинуло на їхню успішність. Вчені створили комп'ютерну модель університетської аудиторії зі студентами та викладачами, а потім відтворили повітряний потік і розрахували можливий ризик поширення SARS-Cov-2. Передбачалося, що всі присутні повинні перебувати в приміщенні тільки в масках.

Які методи профілактики коронавірусу найефективніші

Результати підтвердили користь масок , оскільки вони запобігають прямому впливу вірусних аерозолів шляхом створення слабкого потоку теплого повітря. Він змушує аерозолі переміщатися вертикально, захищаючи інших студентів від попадання крапель.

, оскільки вони запобігають прямому впливу вірусних аерозолів шляхом створення слабкого потоку теплого повітря. Він змушує аерозолі переміщатися вертикально, захищаючи інших студентів від попадання крапель. Дослідження також показало високу ефективність вентиляції з хорошим повітряним фільтром, який скорочує ризик зараження на 40-50% в порівнянні з не вентильованими приміщеннями. Вона створює постійний повітряний потік, який направляє аерозолі в фільтр, не дозволяючи їм концентруватися в приміщенні.

з хорошим повітряним фільтром, який скорочує ризик зараження на 40-50% в порівнянні з не вентильованими приміщеннями. Вона створює постійний повітряний потік, який направляє аерозолі в фільтр, не дозволяючи їм концентруватися в приміщенні. Разом з тим вчені підтвердили недавні рекомендації Центрів з контролю і захворювань США (CDC) щодо скорочення соціальної дистанції з шести до трьох футів (91 см) за умови носіння масок.

Якщо порівнювати ймовірність зараження при носінні масок, три фути соціального дистанціювання не збільшили ризик інфікування в порівнянні з шістьма футами в нашому дослідженні. Це може бути хорошим доказом того, що школи та інші підприємства можуть безпечно працювати під час пандемії,

– вважають вчені.