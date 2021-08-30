Чим більше людина їсть м'яса, тим частіше, скоріше за все, страждає надмірною вагою або ожирінням. Можливо, справа у насичених жирах, які присутні у м'ясі.

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Відомо, що споживання великої кількості насичених жирів пов'язано з підвищеним рівнем ліпопротеїнів низької щільності, так званим поганим холестерином, що збільшує ризики серцево-судинних захворювань.

Тому науковці вирішили з'ясувати, як різні типи продуктів, багаті на насичені жири, вплинуть на стан здоров'я людей в довгостроковій перспективі.

Як проводилось дослідження

У дослідженні взяли участь майже 115 людей. На момент дослідження вони не мали серцево-судинних захворювань.

Науковці спостерігали за учасниками близько 8,5 років.

Весь цей час дослідники отримували дані про раціон учасників, їхній спосіб життя і стан здоров'я.

Всього було зафіксовано майже 10 тисяч випадків інсультів, інфарктів або серцево-судинних захворювань.

У підсумку споживання насичених жирів з м'яса підвищувало ризики серцево-судинних захворювань на 19%, а безпосередньо хвороб серця – на 21%.

І хоч вчені оцінювали різні супутні критерії, включаючи соціально-економічні та медичні, тільки облік індексу маси тіла робив кореляцію менш значущою.

Поки що науковці не можуть пояснити зв'язок. Можливо, насичені жири з м'яса негативно позначаються на вазі. А можливо й навпаки – люди з надмірною масою тіла просто більше їдять м'яса.

Цікаво, що споживання насичених жирів з молочних продуктів продемонструвало зворотну кореляцію.

Скільки насичених жирів можна споживати щодня

З огляду на результати, поки що дослідники рекомендують споживати менше ніж 10% добових калорій з насичених жирів