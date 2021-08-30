Які жири найшкідливіші для здоров'я

Вчені багато років спостерігали за людьми, чий раціон містив багаті насичені жири. Зокрема різними видами м'яса та іншими продуктами.

Чим більше людина їсть м'яса, тим частіше, скоріше за все, страждає надмірною вагою або ожирінням. Можливо, справа у насичених жирах, які присутні у м'ясі.

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Відомо, що споживання великої кількості насичених жирів пов'язано з підвищеним рівнем ліпопротеїнів низької щільності, так званим поганим холестерином, що збільшує ризики серцево-судинних захворювань.

Тому науковці вирішили з'ясувати, як різні типи продуктів, багаті на насичені жири, вплинуть на стан здоров'я людей в довгостроковій перспективі.

Як проводилось дослідження

У дослідженні взяли участь майже 115 людей. На момент дослідження вони не мали серцево-судинних захворювань.

Науковці спостерігали за учасниками близько 8,5 років.

Весь цей час дослідники отримували дані про раціон учасників, їхній спосіб життя і стан здоров'я.

Всього було зафіксовано майже 10 тисяч випадків інсультів, інфарктів або серцево-судинних захворювань.

У підсумку споживання насичених жирів з м'яса підвищувало ризики серцево-судинних захворювань на 19%, а безпосередньо хвороб серця – на 21%.

І хоч вчені оцінювали різні супутні критерії, включаючи соціально-економічні та медичні, тільки облік індексу маси тіла робив кореляцію менш значущою.

Поки що науковці не можуть пояснити зв'язок. Можливо, насичені жири з м'яса негативно позначаються на вазі. А можливо й навпаки – люди з надмірною масою тіла просто більше їдять м'яса.

Цікаво, що споживання насичених жирів з молочних продуктів продемонструвало зворотну кореляцію.

Скільки насичених жирів можна споживати щодня

З огляду на результати, поки що дослідники рекомендують споживати менше ніж 10% добових калорій з насичених жирів