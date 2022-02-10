Які звичні продукти допоможуть людям з хворобою Паркінсона жити довше

Люди, які живуть з хворобою Паркінсона, мають більший ризик передчасно померти, у порівнянні із здоровими людьми. Утім дослідники з'ясували, яка дієта знижує смертність людей з цією хворобою.

Зокрема, у цьому допоможуть продукти, багаті флавоноїдами – сполуками, присутніми в яскраво забарвлених продуктах. Такі нові дані представили науковці з Університету штату Пенсильванія та Університету Квінса.

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Вони дослідили вплив такого раціону на тривалість життя і рівень смертності у пацієнтів з Паркінсоном.

Результати масштабного дослідження обнадійливі

Для цього вчені проаналізували дані 1 251 людина та виміряли пропорції споживання яблук, чорниці, полуниці, чаю, апельсинів та червоних вин.

Зокрема, у дослідженні взяли участь 599 жінок та 652 чоловіків. У всіх них діагностували хворобу Паркінсона.

Науковці оцінювали вживання продуктів із високим вмістом флавоноїдів до та після діагностики хвороби.

Харчування людей аналізували протягом 32 – 34 років до смерті або до завершення дослідження.

до смерті або до завершення дослідження. Споживання флавоноїдів оцінювали через опитування кожні 4 роки.

Зрештою, доктор Гао та його колеги виявили 2 важливі результати:

учасники з хворобою Паркінсона, які вживали продукти з високим вмістом флавоноїдів до встановлення діагнозу, мали нижчу смертність загалом; водночас ті, хто почав харчування з високим вмістом флавоноїдів після діагностики, мали нижчу смертність через хворобу.

Продукти, багаті на флавоноїди, є у яскравих овочах і фруктах, ягодах, горіхах, корінцях, квітах, а також у чаї та червоному вині (наприклад, чорниця, полуниця).

Утім, загалом люди, які живуть із хворобою Паркінсона, мають вищу смертність, ніж інші. Однак "кольорові" продукти у раціон сприяють зменшенню смертності,

– зазначив автор дослідження професор Сян Гао.

Як взагалі певні продукти можуть продовжити життя

Він пояснив, що метаболіти флавоноїдів можуть долати гематоенцефалічний бар'єр – це механізм між кровоносними судинами мозку та компонентами, що утворюють мозкову тканину.

Також вони можуть зменшувати окислювальний стрес, тобто пошкодження і загибель клітин тіла через окислення, а також атеросклероз. Ці особливості й надають флавоноїдам здатність зберігати функції мозку.

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Водночас автори наголошують, що ці продукти не мають причинно-наслідкового зв'язку з лікуванням Паркінсона. Однак зміни способу життя потенційно можуть вплинути на перебіг хвороби та на ускладнення у майбутньому.