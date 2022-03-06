В яких аптеках можна знайти інсулін: інформація від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України публікує інформацію, в яких аптеках можна знайти інсулін.

МОЗ разом із Держлікслужбою сформувало та оновлює список аптек, де можна отримати інсулін.

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Список оновлюється та поповнюється, але перед тим, як іти до аптеки, радимо зателефонувати до аптеки та уточнити наявність ліків,

– зазначили в МОЗ.

У міністерстві також зазначили, що аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua. На головній сторінці сайту міститься посилання на перелік інсулінів та мапу із закладами, де можна отримати препарат. Також сервіс планує додати фільтри за типами інсуліну.

"У разі необхідності можна звертатися на гарячу лінію МОЗ на номер 0 800 60 20 19. Оператор прийме заявку і опрацьовує її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або за можливості доставлять волонтерами", – наголосили у відомстві.

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