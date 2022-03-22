У ній можна знайти найсвіжішу інформацію з офіційних джерел про наявність інсуліну в Україні. Проєкт під назвою Insulin Warriors навіть переміг у міжнародному хакатоні Code4Ukraine.
Увага В Україну везуть понад два мільйони доз препаратів йоду
Менш ніж за 2 дні команда розробила сайт. Основна частина – карта з розташуванням аптек в усіх регіонах України.
Також вебресурс містить основну інформацію про порядок отримання рецептів на цей вид ліків, а також основні гарячі лінії та посилання на ресурси, що можуть стати в пригоді користувачам.
Інтерактивна карта аптек з інсуліном / Скриншот 24 каналу
Дані про наявність інсуліну регулярно оновлюють.
Також у Центрі протидії дезінформації опублікували перелік аптек у всіх областях, де можна отримати інсулін. Його можна знайти за посиланням. Мовиться про інсулін для дорослих та дітей.
Крім цього, аптеки з препаратом є на ресурсі Tabletki.ua.