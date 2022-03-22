У яких аптеках України можна купити інсулін: молоді науковці розробили карту

Команда молодих людей з України, Польщі та Грузії знашла спосіб, як допомогти інсулінозалежним українцям, що опинились у скруті. Вони розробили спеціальну карту для людей з діабетом.

У ній можна знайти найсвіжішу інформацію з офіційних джерел про наявність інсуліну в Україні. Проєкт під назвою Insulin Warriors навіть переміг у міжнародному хакатоні Code4Ukraine.

Увага В Україну везуть понад два мільйони доз препаратів йоду

Менш ніж за 2 дні команда розробила сайт. Основна частина – карта з розташуванням аптек в усіх регіонах України.

Також вебресурс містить основну інформацію про порядок отримання рецептів на цей вид ліків, а також основні гарячі лінії та посилання на ресурси, що можуть стати в пригоді користувачам.

Інтерактивна карта аптек з інсуліном / Скриншот 24 каналу

Дані про наявність інсуліну регулярно оновлюють.

Відповідно до рішення уряду, на період воєнного стану в Україні інсулін для пацієнтів відпускатимуть безкоштовно . Єдине, що необхідно – показати в аптеці рецепт на цей вид ліків. Його може видати сімейний лікар, терапевт чи педіатр.

Також у Центрі протидії дезінформації опублікували перелік аптек у всіх областях, де можна отримати інсулін. Його можна знайти за посиланням. Мовиться про інсулін для дорослих та дітей.

Крім цього, аптеки з препаратом є на ресурсі Tabletki.ua.