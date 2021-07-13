На яких частинах тіла не варто робити татуювання

Татуювання – це малюнок, який наносять на тіло спеціальними фарбами. Пігмент вводять під шкіру на глибину 1,5 міліметра за допомогою машинки з однією або декількома голками.

На яких частинах тіло татуювання швидко зникають

На людському тілі є місця, на яких погано тримається навіть найякісніший пігмент.

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пальці й долоні;

ступні;

лікті, коліна і пахви;

внутрішня сторона губ.

На цих ділянках шкіра оновлюється дуже швидко, тому татуювання вицвітає.

Коли татуювання може бути небезпечним

Побоювання, що татуювання може стати причиною раку шкіри, дослідження не підтвердили. Але через пігмент можна не помітити новоутворення, тому набивати татуювання поверх родимок не рекомендується.

Якщо на шкірі є ураження, малюнок може погано лягти. Тому людям зі шкірними захворюваннями, наприклад атопічним дерматитом, псоріазом, екземою, акне, варто з обережністю вибирати місце для татуювання.

Татуюваннями часто перекривають шрами. Після хірургічного втручання краще почекати два роки: за цей час стане зрозуміло, чи добре заживає шрам і чи немає на ньому келоїдних рубців – розростань сполучної тканини.

Деякі люди роблять тату на білках очей. Правда, це не зовсім татуювання в традиційному розумінні, майстер вводить в склеру голку з чорнилом, і вони там розтікаються.

Американське офтальмологічне товариство радить відмовитися від татуювання на очах через можливі ускладнення: