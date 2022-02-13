Вчені з Австралії провели метааналіз 57 досліджень, проведених у 113 країнах світу у 2000 – 2019 роках, у яких вивчали показники хронічної самотності людей.

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Таким чином проблему оцінили на глобальному рівні – виявилось, що вона серйозна для всієї планети.

Вважається, що приблизно кожна 12 людина відчуває самотність на рівні, який може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Але звідки взялися ці дані, неясно. Попередні дослідники так і не встановили, наскільки поширена самотність у глобальному масштабі. Ось чому ми вирішили провести метааналіз,

– пояснила епідеміологиня Мелоді Дін.

У яких країнах найбільше самотніх людей:

У Східному Середземномор'ї показник серйозних форм самотності становить 14,4%.

У країнах Південно-Східної Азії від самотності страждають 9,2% дорослих.

У Східній Європі 7,5% самотніх серед молодих людей, 9,6% самотніх серед людей середнього віку та 21,3% самотніх серед літніх.

У Північній Європі найменше самотніх – 2,9% серед молоді, 2,7% серед людей середнього віку та 5,3% серед літніх людей.

На думку дослідників, різницю у європейських країнах можна пояснити різним розвитком охорони здоров'я та кількістю програм соціальної підтримки. Там, де вони на нижчому рівні, рівень самотності більший.

ВООЗ попереджає: заходи соціальної ізоляції для протидії пандемії COVID-19 також можуть призводити до підвищення рівня самотності, депресії, шкідливого вживання алкоголю та наркотиків, самоушкоджень або суїцидальної поведінки.