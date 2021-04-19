В яких країнах зафіксували найбільшу кількість хворих на коронавірус

За минулу добу у світі зафіксували майже 707 тисяч нових випадків COVID-19. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США.

Ситуація в Індії

Зокрема зафіксували рекордних 273 810 нових випадків коронавірусу. Наразі лікарні Індії борються з нестачею лікарняних ліжок та запасів кисню через великий наплив пацієнтів.

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Кількість смертей від COVID-19 за добу зросла до рекордних 1619 і сягнула 178 769 за весь час пандемії.

При цьому, попри стрімке поширення інфекції, політики продовжують проводити масові мітинги по всій країні напередодні виборів. У соціальних мережах люди скаржаться на відсутність ліжок, кисневих балонів та ліків.

Коронавірус у світі

Також складна ситуація в Туреччині, там зафіксували майже 56 тисяч, у США – понад 43 тисячі випадків. Окрім того, майже 43 тисячі хворих зареєстрували у Бразилії, а у Франції – понад 29 тисяч нових випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Колумбія. Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.