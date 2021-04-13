Яких лікарів найчастіше відвідували українці у 2020 році

Директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ розповів, до яких фахівців сімейні лікарі найчастіше направляли українців у 2020 році. Статистика досить несподівана.

Найчастіше у 2020 році українці отримували направлення до невролога. І хоч перша причина смертності в Україні – серцево-судинні хвороби, направлення до кардіологів на 8 місці у рейтингу.

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До кого найчастіше направляли українців

На першому місці за зверненнями (окрім сімейних лікарів) перебувають неврологи – в системі зареєстровано 1,1 мільйон таких отриманих послуг, за які НСЗУ сплатило гроші. На другому місці консультації ЛОРа – 800 тисяч. На третьому – направлення до офтальмолога, до якого теж 800 тисяч звернень. На четвертому місці консультації хірурга – 700 тисяч.

А ось до кардіолога впродовж 2020 року було всього 475 тисяч направлень.

Потрібно розуміти, що це не просто заповнена форма, а дані по конкретному пацієнту в його медичній картці, куди накладений медичний цифровий підпис. Це юридично важливі дані. Ми закликаємо лікарів до цього дуже відповідально ставитися, бо у системі видно кожен крок,

– заявив Черниш.

Він зауважив, що моніторинг працює так, що через декілька місяців та навіть декілька років можна помітити фальсифікації або помилки лікарів.