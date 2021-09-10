У яких областях найвищі показники госпіталізації з COVID-19

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує загострюватись, але країна ще перебуває в зеленій епідеміологічній зоні. Станом на 10 вересня у трьох регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми.

Найгірші показники госпіталізації з коронавірусом

Найгірша ситуація на Львівщині, вже протягом довго часу область має високу динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі цей показник складає 62,4%, раніше він перебував в межах 62,3 – 78%.

Також на тему: Вітамін D чи вітамін С: що справді покращує імунітет

На другому місці Закарпатська область, там другий день поспіль спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. За останніми даними, вона становить 60%, хоча днем раніше складала 50,8%.

Також раптово до цього списку увійшла Волинська область, у цьому регіоні показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом становить 53,6%, хоча раніше він становив лише 29,9% – 37,7%.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Напередодні головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні можуть почати проводити показові рейди. Так поліція буде контролювати те, як громадяни дотримують маскового режиму та інших протиепідемічних заходів.

Динаміка вакцинації в Україні