У яких областях найвищі показники госпіталізації з COVID-19
Джерело:МОЗ
Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує загострюватись, але країна ще перебуває в зеленій епідеміологічній зоні. Станом на 10 вересня у трьох регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми.
Найгірші показники госпіталізації з коронавірусом
Найгірша ситуація на Львівщині, вже протягом довго часу область має високу динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі цей показник складає 62,4%, раніше він перебував в межах 62,3 – 78%.
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На другому місці Закарпатська область, там другий день поспіль спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. За останніми даними, вона становить 60%, хоча днем раніше складала 50,8%.
Також раптово до цього списку увійшла Волинська область, у цьому регіоні показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом становить 53,6%, хоча раніше він становив лише 29,9% – 37,7%.Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Напередодні головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні можуть почати проводити показові рейди. Так поліція буде контролювати те, як громадяни дотримують маскового режиму та інших протиепідемічних заходів.
Динаміка вакцинації в Україні
- Від початку вакцинальної кампанії 24 лютого щеплено 5 789 254 людини.
- З них отримали одну дозу – 5 789 252 людей.
- Повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом проведено 10 407 825 щеплень.