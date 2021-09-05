У яких областях України найскладніша ситуація з COVID-19

В Україні поступово погіршується ситуація з коронавірусом. Станом на 5 вересня 4 регіони України не відповідають зеленій зоні карантину.

Найскладніша ситуація у Луганській, Херсонській, Чернівецькій областях та у Києві. У цих регіонах підвищений рівень захворюваності та госпіталізацій.

До теми За добу в Україні виявили понад 1 300 нових хворих

Які показники відповідають зеленій зоні Охоплення тестування має складати не менше ніж 300 на 100 тисяч населення впродовж останніх 7 днів. А ось загальна кількість госпіталізованих з COVID-19 або підозрою на хворобу повинна складати не більше ніж 50%.

Які показники перевищені у згаданих областях

Київ – перевищено рівень захворюваності (нині 107 при максимальній нормі 75 на 100 тисяч населення),

Луганська область – перевищено рівень захворюваності (135) та рівень госпіталізацій, який становить аж 97,2%,

Херсонська область – рівень захворюваності становить 85;

Чернівецькій області – рівень захворюваності становить аж 169.

До слова, Чернівецька область є лідером за рівнем завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Нині там заповнено 37,5% кисневих ліжок.

У деяких областях спостерігається підвищення госпіталізацій

Окрім Луганської області, високу динаміку госпіталізацій спостерігають у Львівській та Полтавській областях – 53,8% та 64,5% відповідно.

Регіони-лідери за добовим приростом захворюваності

За минулу добу, 4 вересня, найбільше нових хворих на COVID-19 виявили у Киві (141), а також у Харківській (144), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу