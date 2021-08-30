Так, у деяких регіонах України занадто високі показники госпіталізацій. Зокрема мова йде про Вінницьку, Чернігівську та Черкаську області.

До теми Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 700 хворих

У Вінницькій області вже другу добу поспіль спостерігається високий показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Нині він зріс до 61,6%, хоч ще вчора перебував в межах 54,9%.

Що стосується Чернігівської області, то там динаміка COVID-госпіталізацій тривалий час перебувала на низькому рівні. А нині він підвищений і становить 53%.

Натомість в Черкаській області занадто низький рівень охоплення тестування на коронавірус. Нині цей показник складає 298, а раніше коливався в межах 284 – 292 тести на 100 тисяч населення.

Які показники вважаються нормальними

Кількість тестувань на коронавірус мають складати не менше ніж 300 на 100 тисяч населення впродовж 7 днів.

Натомість загальна кількість госпіталізованих з підтвердженим коронавірусом або підозрою на хворобу повинна складати не більше ніж 50%.

У яких регіонах найвищий приріст захворюваності за добу

Джерело: МОЗ

За останню добу, 29 серпня, найбільше хворих на коронавірус виявили у