Так, у Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Миколаївській та Одеській областях підвищена динаміка госпіталізацій. Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров'я.
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Натомість Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Ліга.net" розповів, що найпроблемніша ситуація у Чернівецькій та Луганській областях. За словами головного санітарного лікаря країни, це "антилідери минулих тижнів" – рівень госпіталізації в цих регіонах зріс майже вдвічі.
Окрім цього, у Луганській області один з найвищих рівнів захворюваності на 100 000 населення і найвищий коефіцієнт виявлення випадків.
Які показники вважаються нормальними
Охоплення тестування має складати не менше ніж 300 на 100 тисяч населення впродовж останніх 7 днів. А ось загальна кількість госпіталізованих з COVID-19 або підозрою на хворобу повинна складати не більше ніж 50%.
У яких областях України найбільше нових хворих на COVID-19
За минулу добу, 13 вересня, найбільше інфікованих коронавірусом виявили у:
- Києві – 412,
- Харківській області – 260,
- Львівській області – 241,
- Одеській області – 232,
- та Луганській області – 214.