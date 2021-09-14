Так, у Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Миколаївській та Одеській областях підвищена динаміка госпіталізацій. Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров'я.

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Натомість Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Ліга.net" розповів, що найпроблемніша ситуація у Чернівецькій та Луганській областях. За словами головного санітарного лікаря країни, це "антилідери минулих тижнів" – рівень госпіталізації в цих регіонах зріс майже вдвічі.

Окрім цього, у Луганській області один з найвищих рівнів захворюваності на 100 000 населення і найвищий коефіцієнт виявлення випадків.

Які показники вважаються нормальними

Охоплення тестування має складати не менше ніж 300 на 100 тисяч населення впродовж останніх 7 днів. А ось загальна кількість госпіталізованих з COVID-19 або підозрою на хворобу повинна складати не більше ніж 50%.

У яких областях України найбільше нових хворих на COVID-19

За минулу добу, 13 вересня, найбільше інфікованих коронавірусом виявили у: