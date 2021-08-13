Натомість ще 52 765 людей отримали другу, завершальну дозу вакцини. Загалом від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 4 538 443 людини, 2 633 317 з яких вже повністю імунізовані.
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У яких регіонах найкращі показники вакцинації
Лідером за вакцинацією дорослого населення є місто Київ. 667 тисяч жителів міста отримали щонайменше першу дозу вакцини. Натомість дві дози отримали 395 тисяч киян.
Загалом перша п'ятірка лідерів виглядає так:
- місто Київ,
- Київська область,
- Полтавська область,
- Черкаська область,
- Чернігівська область.
Де найнижчі показники вакцинації
Найменше щеплень проти коронавірусу зробили у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях.