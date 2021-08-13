Натомість ще 52 765 людей отримали другу, завершальну дозу вакцини. Загалом від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 4 538 443 людини, 2 633 317 з яких вже повністю імунізовані.

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У яких регіонах найкращі показники вакцинації

Лідером за вакцинацією дорослого населення є місто Київ. 667 тисяч жителів міста отримали щонайменше першу дозу вакцини. Натомість дві дози отримали 395 тисяч киян.

Загалом перша п'ятірка лідерів виглядає так:

місто Київ,

Київська область,

Полтавська область,

Черкаська область,

Чернігівська область.

Де найнижчі показники вакцинації

Найменше щеплень проти коронавірусу зробили у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях.