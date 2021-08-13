У яких областях України найвищі та найнижчі показники вакцинації населення
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби, 12 серпня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 163 310 людей. 110 545 з них отримали першу дозу препарату.
Натомість ще 52 765 людей отримали другу, завершальну дозу вакцини. Загалом від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 4 538 443 людини, 2 633 317 з яких вже повністю імунізовані.
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У яких регіонах найкращі показники вакцинації
Лідером за вакцинацією дорослого населення є місто Київ. 667 тисяч жителів міста отримали щонайменше першу дозу вакцини. Натомість дві дози отримали 395 тисяч киян.
Загалом перша п'ятірка лідерів виглядає так:
- місто Київ,
- Київська область,
- Полтавська область,
- Черкаська область,
- Чернігівська область.
Де найнижчі показники вакцинації
Найменше щеплень проти коронавірусу зробили у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях.
Вакцинуватися проти коронавірусу можна у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації.
Адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.