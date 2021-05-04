Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинацію проводили 24 мобільні бригади з імунізації та в 30 пунктах щеплень.

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При цьому у 10 регіонах не прищепили жодної людини. Це Вінницька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.

3 травня 2021 року в Україні 919 людей щеплено проти COVID-19. 756 022 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Станом на 3 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 512 472 людини. Загальне уповільнення вакцинації в Україні відбувається на тлі вихідних.

В яких регіонах зробили щеплення 3 травня:

  • м. Київ – 157 щеплень;
  • Волинська область – 36 щеплень;
  • Дніпропетровська область –  79 щеплень;
  • Донецька область –  86 щеплень;
  • Житомирська область – 47 щеплень;
  • Закарпатська – 38 щеплень;
  • Запорізька область –  20 щеплень;
  • Київська область – 64 щеплення;
  • Кіровоградська область – 20 щеплень;
  • Миколаївська область – 174 щеплення;
  • Полтавська область – 30 щеплень;
  • Сумська область – 24 щеплення;
  • Харківська область – 80 щеплень;
  • Черкаська область – 42 щеплення;
  • Чернівецька область –  22 щеплення.

Як записатись на вакцинацію
Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу