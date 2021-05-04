В яких областях України ще не зробили жодного щеплення проти COVID за добу

В Україні за минулу добу, 3 травня, не зробили жодного щеплення проти коронавірусної інфекції в 10 областях.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинацію проводили 24 мобільні бригади з імунізації та в 30 пунктах щеплень.

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При цьому у 10 регіонах не прищепили жодної людини. Це Вінницька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.

3 травня 2021 року в Україні 919 людей щеплено проти COVID-19. 756 022 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Станом на 3 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 512 472 людини. Загальне уповільнення вакцинації в Україні відбувається на тлі вихідних.

В яких регіонах зробили щеплення 3 травня:

м. Київ – 157 щеплень;

Волинська область – 36 щеплень;

Дніпропетровська область – 79 щеплень;

Донецька область – 86 щеплень;

Житомирська область – 47 щеплень;

Закарпатська – 38 щеплень;

Запорізька область – 20 щеплень;

Київська область – 64 щеплення;

Кіровоградська область – 20 щеплень;

Миколаївська область – 174 щеплення;

Полтавська область – 30 щеплень;

Сумська область – 24 щеплення;

Харківська область – 80 щеплень;

Черкаська область – 42 щеплення;

Чернівецька область – 22 щеплення.



Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу