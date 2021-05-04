В яких областях України ще не зробили жодного щеплення проти COVID за добу

В Україні за минулу добу, 3 травня, не зробили жодного щеплення проти коронавірусної інфекції в 10 областях.
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинацію проводили 24 мобільні бригади з імунізації та в 30 пунктах щеплень.
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При цьому у 10 регіонах не прищепили жодної людини. Це Вінницька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.
3 травня 2021 року в Україні 919 людей щеплено проти COVID-19. 756 022 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Станом на 3 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 512 472 людини. Загальне уповільнення вакцинації в Україні відбувається на тлі вихідних.
В яких регіонах зробили щеплення 3 травня:
- м. Київ – 157 щеплень;
- Волинська область – 36 щеплень;
- Дніпропетровська область – 79 щеплень;
- Донецька область – 86 щеплень;
- Житомирська область – 47 щеплень;
- Закарпатська – 38 щеплень;
- Запорізька область – 20 щеплень;
- Київська область – 64 щеплення;
- Кіровоградська область – 20 щеплень;
- Миколаївська область – 174 щеплення;
- Полтавська область – 30 щеплень;
- Сумська область – 24 щеплення;
- Харківська область – 80 щеплень;
- Черкаська область – 42 щеплення;
- Чернівецька область – 22 щеплення.
Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу