Відомо, що у деяких хворих на COVID-19 симптоми хвороби тривають задовго після одужання. Найчастіше перехворілі на коронавірус страждають від: задишки, втоми, головного болю та порушення смакових і нюхових рецепторів.

Цікаво, що жінки частіше страждають від тривалих симптомів коронавірусу, ніж чоловіки. Робота британських вчених опублікована у журналі BMG.

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У дослідженні взяли участь 384 хворих на коронавірус:

53% з них мали задишку через 1 – 2 місяці після одужання,

Натомість 34% мали кашель,

69% скаржились на постійну втому,

У 13% людей симптоми коронавірусу спостерігалися понад 28 днів, а у 4% – більш ніж 56 днів.

У кого симптоми коронавірусу зберігаються найдовше

Люди з важким перебігом хвороби, які мали більш ніж 5 симптомів, виявилися більш схильними до підвищеного ризику тривалого COVID-19.

Літні люди, люди з ожирінням та жінки теж виявилися у групі ризику розвитку тривалих симптомів внаслідок хвороби.



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