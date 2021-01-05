У яких пацієнтів найдовше тримаються симптоми COVID-19 після одужання
Відомо, що у деяких хворих на COVID-19 симптоми хвороби тривають задовго після одужання. Найчастіше перехворілі на коронавірус страждають від: задишки, втоми, головного болю та порушення смакових і нюхових рецепторів.
Цікаво, що жінки частіше страждають від тривалих симптомів коронавірусу, ніж чоловіки. Робота британських вчених опублікована у журналі BMG.
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У дослідженні взяли участь 384 хворих на коронавірус:
- 53% з них мали задишку через 1 – 2 місяці після одужання,
- Натомість 34% мали кашель,
- 69% скаржились на постійну втому,
- У 13% людей симптоми коронавірусу спостерігалися понад 28 днів, а у 4% – більш ніж 56 днів.
У кого симптоми коронавірусу зберігаються найдовше
Люди з важким перебігом хвороби, які мали більш ніж 5 симптомів, виявилися більш схильними до підвищеного ризику тривалого COVID-19.
Літні люди, люди з ожирінням та жінки теж виявилися у групі ризику розвитку тривалих симптомів внаслідок хвороби.
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