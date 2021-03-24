Яких поранень в українських військових найбільше: коментар лікаря

Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів про те, із якими пораненнями в госпіталь потрапляють українські військовослужбовці найбільше.

Сергій Риженко заявив, що в лікарні медперсонал намагається завжди йти до останнього, щоб дати можливість кожному з поранених мати шанс повернутися додому живим.

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Через лікарню Мечникова пройшло близько трьох тисяч наших військових. Були найстрашніші історії: коли прив'язували відірвану ногу до штахети, коли кишечник тягнувся за носилками,

– згадав лікар.

За словами Риженка, до лікарні Мечникова, як правило, надходять з пораненнями обличчя. Далі – поранення голови, поранення кінцівок, поранення грудей.

По суті, всі поранення, які бувають на війні. І ми сьогодні обговорювали з військовими: нам вдалося врятувати 1200 кінцівок... Тягнули до кінця. Хлопці залишилися з ногами і з руками. І я знаю, що відновлені функції цих кінцівок. Там, де вже не було шансів, оперували. Тепер вони з протезами. Але всі вони – наші дуже великі друзі. Ми як єдине військово-медичне братство. Вони кажуть: "Коли йдемо в бій, говоримо, щоб в разі поранення нас відвезли в Мечникова. Там врятують". І ми цим пишаємося,

– заявив медик.

Він додав, що спостерігає за армією протягом майже сім років і може сказати однозначно: "те, що було в 2014 році, і те, що зараз, – дві великі різниці".

Нагадаємо, протягом 5 березня російські найманці 3 рази порушили режим перемир'я. Україна через моніторингову групу ОБСЄ тричі просила бойовиків відновити тишу, однак окупанти ігнорували прохання.

Так, російські найманці 5 березня поранили на Донбасі українського захисника. Воїна оперативно доставили у лікарню Дніпра, де йому провели операцію. Наразі загрози для життя бійця немає, однак у нього паралізована права частина тіла.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу