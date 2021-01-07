Дефіцит заліза може призвести до нестачі гемоглобіну, який потрібен для перенесення кисню по всьому організму. Через брак кисню людина може відчувати втому або слабкість.

Потреба в залізі в день визначається статтю і віком, пише NHS.

8,7 мг – для чоловіків старше 18 років і жінок після 50 років;

14,8 мг – для жінок у віці від 19 до 50 років.

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Щоб отримати достатню кількість заліза, потрібно раціонально харчуватись.

Устриці, мідії та інші молюски

28 мг заліза на 100 г. Повністю і навіть з запасом покривають добову потребу. Причому залізо у молюсків тваринного походження і засвоюється на 15-30% краще, ніж з рослинної їжі. Важливо переконатися у свіжості молюсків, оскільки є ризик отруїтися сирими морепродуктами та особливо устрицями.

Гарбузове насіння

13 мг заліза на 100 г. Неважливо, сирого або обсмаженого насіння. Залізо тут рослинного походження, тому гарбузове насіння краще їсти з продуктами, які містять вітамін С (наприклад, цитрусові фрукти або сік), – він допомагає організму засвоювати залізо.

Печінка та інші субпродукти

6,5 мг заліза в 100 г яловичої або курячої печінки. В нирках, серці, мозку мікроелемента менше, в середньому близько третини добової норми на 100 грамів.

Чорний шоколад

13 мг в плитці шоколаду, але достатньо з'їсти 50 г, щоб отримати приблизно 6,5 мг. Краще вибирати шоколад з вмістом какао 70% і вище.

Шпинат

3,6 мг заліза на 100 г. В будь-якому вигляді: сирому, відвареному або запеченому.