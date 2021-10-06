В яких продуктах найбільше заліза: перелік

Залізо потрібне для створення еритроцитів, які транспортують кисень і вуглекислий газ організмом. Недолік мінералу призводить до залізодефіцитної анемії, а надлишок – до запору і болю в шлунку.

Також залізо бере участь в активації ферментів, синтезі ДНК і роботі імунної системи організму. Його норма в крові має бути не менше 15 мкг/л.

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В яких продуктах найбільше заліза

Залізо є в продуктах тваринного походження, таких як:

червоне м'ясо – яловичина, баранина, телятина, свинина;

субпродукти – печінка, нирки, паштет;

птиця;

риба – лосось, сардини, тунець;

яйця.

І в рослинних продуктах, наприклад в таких:

горіхи;

сухофрукти – курага та чорнослив;

цільнозернові макарони та хліб;

бобові – квасоля, сочевиця, нут;

листові овочі – шпинат, броколі;

овес;

тофу.

Дефіцит заліза

Стан, коли в організмі занадто мало заліза, називається залізодефіцитною анемією. Через неї в організмі стає недостатньо червоних кров'яних тілець, що призводить:

до стомлюваності та втрати енергії;

прискорене серцебиття, особливо при фізичних навантаженнях;

задишки та головного болю;

труднощам з концентрацією уваги;

запаморочення;

блідої шкіри;

ламким нігтям.

Кава, чай і червоне вино знижують засвоюваність заліза. Продукти, багаті кальцієм, добавки з кальцієм і деякі продукти на основі сої також перешкоджають засвоєнню заліза.

Кому потрібно приймати добавки з залізом

Звичайна людина може отримати норму заліза з їжі. Добавки рекомендують приймати жінкам, які під час менструації втрачають багато крові, оскільки через це в їхньому організмі стає менше заліза і вони знаходяться в групі ризику залізодефіцитної анемії. Людям з нею теж рекомендують використовувати харчові добавки.