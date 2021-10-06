В яких продуктах найбільше заліза: перелік
Джерело:Health Direct
Залізо потрібне для створення еритроцитів, які транспортують кисень і вуглекислий газ організмом. Недолік мінералу призводить до залізодефіцитної анемії, а надлишок – до запору і болю в шлунку.
Також залізо бере участь в активації ферментів, синтезі ДНК і роботі імунної системи організму. Його норма в крові має бути не менше 15 мкг/л.
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В яких продуктах найбільше заліза
Залізо є в продуктах тваринного походження, таких як:
- червоне м'ясо – яловичина, баранина, телятина, свинина;
- субпродукти – печінка, нирки, паштет;
- птиця;
- риба – лосось, сардини, тунець;
- яйця.
І в рослинних продуктах, наприклад в таких:
- горіхи;
- сухофрукти – курага та чорнослив;
- цільнозернові макарони та хліб;
- бобові – квасоля, сочевиця, нут;
- листові овочі – шпинат, броколі;
- овес;
- тофу.
Дефіцит заліза
Стан, коли в організмі занадто мало заліза, називається залізодефіцитною анемією. Через неї в організмі стає недостатньо червоних кров'яних тілець, що призводить:
- до стомлюваності та втрати енергії;
- прискорене серцебиття, особливо при фізичних навантаженнях;
- задишки та головного болю;
- труднощам з концентрацією уваги;
- запаморочення;
- блідої шкіри;
- ламким нігтям.
Кава, чай і червоне вино знижують засвоюваність заліза. Продукти, багаті кальцієм, добавки з кальцієм і деякі продукти на основі сої також перешкоджають засвоєнню заліза.
Кому потрібно приймати добавки з залізом
Звичайна людина може отримати норму заліза з їжі. Добавки рекомендують приймати жінкам, які під час менструації втрачають багато крові, оскільки через це в їхньому організмі стає менше заліза і вони знаходяться в групі ризику залізодефіцитної анемії. Людям з нею теж рекомендують використовувати харчові добавки.