Лікарі можуть починати медикаментозне лікування підвищеного артеріального тиску пацієнтам, які госпіталізовані не з приводу хвороб серця і судин. Нове дослідження показує, що таке позапланове втручання зазвичай приносить шкоду, а не користь.

Вчені включили в дослідження дані майже 23 тисяч пацієнтів клініки Клівленда, які проходили лікування у 2017 році. Ні у кого з них не було кардіологічних діагнозів, які вимагали суворого контролю артеріального тиску, пише JAMA.

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Непотрібне лікування високого тиску

Вище 140 мм рт.ст. артеріальний тиск підвищувався майже у 18 тисяч учасників дослідження. Частина з них у відповідь на це підвищення отримала лікування препаратами проти гіпертонії, інші їх не отримували.

У пацієнтів, які отримали лікування гіпертонії, яка їх не турбувала, були істотно вище ризики розвитку пошкоджень нирок і серцевого м'яза в порівнянні з показниками тих, хто таке лікування не проходив. Такі медикаментозні втручання призводять до збільшення кількості ліків, які приймають пацієнти після виписки.

Виявилося, що в більшості випадків підвищення артеріального тиску при наступному вимірі було нижчим як мінімум на 20 мм рт.ст. Вчені вказують, що повторний замір тиску через чотири години міг замінити лікування, оскільки у кожного третього пацієнта ці підвищення короткочасні.

При виписці середній верхній тиск був нижче у більшості пацієнтів 140 у двох групах пацієнтів – які отримали лікування проти гіпертонії і які не отримали.