В яких випадках потрібно полоскати горло і як це правильно робити

Коли бактерії та віруси потрапляють в рот, а мигдалини з ними не справляються, то вони запалюються. Запалення мигдалин називається тонзилітом, або ангіною. При тонзиліті мигдалини опухають, запалюються лімфатичні вузли на шиї, болить горло і важко ковтати.

Мигдалини – це частина імунної та лімфатичної системи організму. Вони виглядають як дві подушечки з лімфоїдної тканини та виробляють імунні клітини. Мигдалини розміщуються в задній частині горла й служать першою лінією захисту від вірусів і бактерій, які потрапляють в рот.

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Коли потрібно полоскати горло

Віруси або бактерії

Полоскання горла сольовим розчином полегшує біль при запаленні мигдалин. Але воно не запобіжить інфекціям та не позбавить від них.

У більшості випадків організм впорається сам. А ви йому допоможете, якщо будете відпочивати, пити багато рідини й знімати біль і жар, коли необхідно.

Корки на мигдалинах

Полоскання сольовим розчином допомагає запобігти появі корків і позбутися від них, якщо вони вже є. Під час полоскання корки відшаровуються.

Появу корків складно контролювати, але в цьому допоможе гігієна порожнини рота і чищення зубів двічі на день. Іноді при корках на мигдалинах лікарі можуть рекомендувати полоскати рот сольовим розчином після їжі.

Як приготувати розчин для полоскання

Розчин для полоскання можна приготувати самостійно. Для цього треба розчинити пів чайної ложки кухонної солі приблизно у 240 мілілітрах теплої води.