У яких випадках тест на вагітність показує помилковий результат
Будь-яка жінка, яка запідозрила у себе вагітність, спершу йде в аптеку і купує тест для перевірки своїх здогадок. Однак існує кілька причин, коли тести можуть помилково показувати і негативний, і позитивний результати.
Джерело:Гінеколог Оксана Негрич
Визначення хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) у крові або сечі є основою тестів на вагітність, написала гінекологиня Оксана Негрич.
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Так, ХГЛ з‘являється в крові після імплантації в матку, найшвидше через 6 (частіше 8-10) днів після овуляці]. Його концентрація подвоюється кожні 29-53 години протягом перших 30 днів після імплантації. Повільніший підйом може свідчити про аномальну вагітність (до прикладу, позаматкову).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Мінімальний рівень ХГЛ крові для позитивного тесту: 20-50 мМО / мл для визначення в сечі, та 1-2 для визначення в крові.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Причини хибно позитивного тесту (коли насправді вагітності немає):⠀⠀⠀⠀⠀
- недотримання техніки проведення (особливо пізня оцінка домашнього тесту),⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- біохімічна вагітність – дуже рання втрата вагітності, невдовзі після імплантації та до появи ознак вагітності на УЗД,⠀⠀⠀⠀
- впродовж 2 тижнів після введення препаратів ХГЛ (наприклад, під час лікування безпліддя),⠀⠀⠀⠀
- деякі пухлини, що виробляють ХГЛ,⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- період менопаузи,⠀⠀⠀
- прийом препаратів біотину у високих дозах.⠀⠀⠀
️Причини хибно негативного тесту (коли вагітність насправді є):⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- проведення тесту занадто рано після зачаття,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- "hook-effect" – коли внаслідок екстремально високого рівня ХГЛ тест-системи "перенасичуються" і механізми виявлення гормону порушуються, що буває при трофобластичній хворобі.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Якщо є підозра на вагітність, незважаючи на негативний тест, його варто повторити через тиждень", – зауважила гінекологиня.
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