У яких випадках тест на вагітність показує помилковий результат

Будь-яка жінка, яка запідозрила у себе вагітність, спершу йде в аптеку і купує тест для перевірки своїх здогадок. Однак існує кілька причин, коли тести можуть помилково показувати і негативний, і позитивний результати.

Визначення хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) у крові або сечі є основою тестів на вагітність, написала гінекологиня Оксана Негрич.

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Так, ХГЛ з‘являється в крові після імплантації в матку, найшвидше через 6 (частіше 8-10) днів після овуляці]. Його концентрація подвоюється кожні 29-53 години протягом перших 30 днів після імплантації. Повільніший підйом може свідчити про аномальну вагітність (до прикладу, позаматкову).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Мінімальний рівень ХГЛ крові для позитивного тесту: 20-50 мМО / мл для визначення в сечі, та 1-2 для визначення в крові.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Причини хибно позитивного тесту (коли насправді вагітності немає):⠀⠀⠀⠀⠀

недотримання техніки проведення (особливо пізня оцінка домашнього тесту),⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

біохімічна вагітність – дуже рання втрата вагітності, невдовзі після імплантації та до появи ознак вагітності на УЗД,⠀⠀⠀⠀

впродовж 2 тижнів після введення препаратів ХГЛ (наприклад, під час лікування безпліддя),⠀⠀⠀⠀

деякі пухлини, що виробляють ХГЛ,⠀⠀⠀⠀⠀⠀

період менопаузи,⠀⠀⠀

прийом препаратів біотину у високих дозах.⠀⠀⠀

️Причини хибно негативного тесту (коли вагітність насправді є):⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

проведення тесту занадто рано після зачаття,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"hook-effect" – коли внаслідок екстремально високого рівня ХГЛ тест-системи "перенасичуються" і механізми виявлення гормону порушуються, що буває при трофобластичній хворобі.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Якщо є підозра на вагітність, незважаючи на негативний тест, його варто повторити через тиждень", – зауважила гінекологиня.