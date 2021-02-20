У яких випадках тест на вагітність показує помилковий результат

Джерело:Гінеколог Оксана Негрич
Будь-яка жінка, яка запідозрила у себе вагітність, спершу йде в аптеку і купує тест для перевірки своїх здогадок. Однак існує кілька причин, коли тести можуть помилково показувати і негативний, і позитивний результати.
Визначення хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) у крові або сечі є основою тестів на вагітність, написала гінекологиня Оксана Негрич.
Читайте також Знайшли ще одну небезпеку антибіотиків для вагітних
Так, ХГЛ з‘являється в крові після імплантації в матку, найшвидше через 6 (частіше 8-10) днів після овуляці]. Його концентрація подвоюється кожні 29-53 години протягом перших 30 днів після імплантації. Повільніший підйом може свідчити про аномальну вагітність (до прикладу, позаматкову).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Мінімальний рівень ХГЛ крові для позитивного тесту: 20-50 мМО / мл для визначення в сечі, та 1-2 для визначення в крові.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Якщо є підозра на вагітність, незважаючи на негативний тест, його варто повторити через тиждень", – зауважила гінекологиня.