У яких випадках видаватимуть паперові лікарняні: пояснення МОЗ

З 1 жовтня в Україні запрацювали електронні лікарняні – їх повинні видавати відтепер у всіх медзакладах країни. Однак паперові листки непрацездатності ще видаватимуть в окремих випадках.

Паперові листки непрацездатності видаватимуть у передбачених випадках до лютого 2022 року.

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4 випадки, коли передбачено паперовий варіант лікарняного:

якщо лікарняний, який видали в паперовій формі до 1 жовтня 2021 року, потрібно продовжити чи закрити;

якщо сплив час (7 днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку в електронній системі.

У такому випадку рішення про видачу лікарняного ухвалює лікарсько-консультативна комісія або головний лікар закладу.

у зв'язку з усиновленням дитини протягом 2 місяців з дати народження.

Тоді листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження.

якщо виникнуть технічні проблеми і дані з електронної системи охорони здоров’я до Пенсійного фонду не вдасться передати протягом 7 днів.

У всіх цих випадках пацієнтам все однота надавати роботодавцю будь-які паперові підтвердження хвороби.

Всю необхідну інформацію про ваш е-лікарняний роботодавець зможе побачити у своєму Електронному кабінеті страхувальника на порталі Пенсійного фонду України.

Що треба знати про видачу е-лікарняних

З 1 жовтня лікарняні будуть оформлювати тільки в електронному форматі. Дані вноситимуть до електронної системи охорони здоров'я.

До єдиної інформаційної медичної системи із червня цього року вдалось підключити майже всі українські лікарні, а це близько 3 тисяч. Загалом, за даними МОЗ, уже сформовано майже мільйон е-лікарняних.

Е-лікарняні будуть розділятися на дві частини: медичний висновок – це документ після обстеження лікаря.

– це документ після обстеження лікаря. Лікар створює його у Реєстрі та завіряє його електронним підписом. Пацієнт отримує про це смс-повідомлення. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду.

І там формується електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Про це також надходить повідомлення на телефон, вже від ПФУ. Роботодавець зможе побачити лікарняний громадянина на порталі ПФУ.

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