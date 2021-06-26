Яким буде термін дії "ковідного" паспорта: пояснення ЦГЗ

Сертифікат або паспорт, який зараз заведено називати "ковідним", в Україні збираються запровадити вже з 1 липня. У Центрі громадського здоров'я пояснили, скільки часу і в яких випадках він діятиме.

"Ковідний" паспорт видаватимуть людям, повністю вакцинованим, перехворілим, а також і тим, хто здав ПЛР-тест і отримав результат. Для кожного з цих випадків передбачено певний термін дії паспорта.

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Скільки діятиме "ковідний" сертифікат

Директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Роман Родина дав онлайн-інтерв'ю медичній експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій. Відео можна подивитися на сторінці UNICEF Ukraine у фейсбуці. У цій розмові Родина повідомив, що підстав для видачі "ковідного" паспорта буде три.

Щодо "ковідних" сертифікатів. Наразі ми опрацьовуємо постанову Кабміну, яка визначатиме умови видачі цих сертифікатів. Підстав для їх видачі буде 3,

– сказав він.

Підстави для видачі "ковідних" паспортів і їхній термін дії

Перша – це коли людина отримала повний курс вакцинації.

Такий сертифікат діятиме 180 днів після дня отримання другої дози.



Такий сертифікат діятиме 180 днів після дня отримання другої дози. Друга – наявність негативного результату ПЛР-тесту.

Термін дії цього сертифікату буде малим – 72 години з моменту взяття зразка.



Термін дії цього сертифікату буде малим – 72 години з моменту взяття зразка. Третя – якщо людина перехворіла, й відповідні дані є в електронній системі охорони здоров’я.

Сертифікат у такому випадку також буде діяти 180 днів (від дня лабораторного підтвердження).

"Ми сподіваємося, що воно з 1 липня запрацює", – підсумував директор ЦГЗ.

за свідченням Романа Родини, це питання регулюватимуть двосторонні угоди країн.

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