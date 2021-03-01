Експерименти вчених показали, що регулярні фізичні навантаження необхідні для нормальної роботи певної частини кісткового мозку – середовища, де виробляються нові кісткові і імунні клітини.

Фізична активність підтримує життєво важливі функції організму

Відомо, що в міру старіння кісткова маса і функція імунної системи виснажуються. Досі вчені мало знали про механізми, що приводять до цих наслідків. Попередні дослідження показали, що вправи поліпшують стан кісток і імунітет. Тепер автори визначили, як це відбувається.

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Що нового виявили вчені

У новій роботі вчені вивчали клітини LepR +, які виробляють остеолектін, необхідний для підтримки кісток. Виявилося, що вони розташовуються виключно навколо дрібних артерій в кістковому мозку і підтримують попередників лімфоїдних клітин шляхом синтезу фактора стовбурових клітин (SCF).

Експерименти на моделях мишей показали: видалення SCF з LepR + клітин виснажує лімфоїдних попередників,

а також знижує функцію імунної відповіді на бактеріальну інфекцію.

Потім вчені вирішили з'ясувати, чи можна змінити природний механізм виснаження кісткових і імунних клітин за допомогою фізичного навантаження. Для цього вони помістили в клітини гризунів бігові колеса і спостерігали за змінами в стані мишей.

Результати експерименту

Кістки мишей після регулярних тренувань ставали міцнішими, а кількість LepR + клітин і попередників лімфоїдних клітин збільшувалася. Це було першим доказом, що механічна стимуляція регулює цю область кісткового мозку.

Потім вчені з'ясували, що рецептор Piezo1 на поверхні LepR + клітин реагує на механічну силу і передає сигнали усередині клітини. Коли Piezo1 видаляли, то LepR + клітини і попередники лімфоїдних клітин виснажувалися, що послаблювало кістки і порушувало роботу імунної системи.

Ми думаємо, що знайшли новий важливий механізм, за допомогою якого вправи підвищують імунітет і зміцнюють кістки,

– зауважив автор роботи Шон Моррісон.

Важливо! Результати вказують на новий спосіб зміцнення кісток і імунної системи за допомогою вправ, додав учений.