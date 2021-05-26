Не новина, що чоловіки в середньому переносять COVID-19 гірше, ніж жінки. Вчені із Медичної школи Вашингтонського університету, ймовірно, знайшли пояснення цьому явищу.

До теми Назвали ліки, які можуть знижувати ефективність вакцини проти COVID-19

Гормональний фон різний у чоловіків та жінок

Перша гіпотеза вчених полягала в тому, що гормональні відмінності між чоловіками і жінками можуть зробити чоловіків більш сприйнятливими до важких захворювань. А оскільки у чоловіків набагато більше тестостерону, ніж у жінок, вчені припустили, що у цьому винен високий рівень гормону.

Втім, нове дослідження доводить, що у чоловіків все може бути навпаки: низький рівень тестостерону в крові пов'язаний з важким перебігом захворювання.

Водночас це не причина

Дослідження не змогло довести, що низький рівень тестостерону є причиною важкої форми COVID-19. Проте низький рівень може служити маркером деяких інших факторів.

Якщо у пацієнта був низький рівень тестостерону, коли він потрапив до лікарні, ризик важкої форми COVID-19, був набагато вищий в порівнянні з пацієнтами, у яких був достатній рівень тестостерону,

– зазначив автор дослідження доктор Абхінав Діван.

Як вдалось встановити закономірність

Дослідники виміряли рівень кількох гормонів в зразках крові 90 чоловіків і 62 жінок, які звернулися в лікарню з симптомами та підтвердженим COVID-19.

У 143 пацієнтів, які були госпіталізовані, дослідники знову виміряли рівні гормонів, поки ті були госпіталізованими.

Результати аналізу

Серед жінок дослідники не виявили кореляції між рівнем будь-яких гормонів і тяжкістю захворювання.

Серед чоловіків тільки рівень тестостерону був пов'язаний з серйозністю COVID-19.

250нанограм на децилітр крові і нижче свідчить про низький рівень тестостерону у дорослих чоловіків.

Вчені зафіксували, що у чоловіків з важкою формою COVID-19 середній рівень тестостерону становив 53 нг/дл.

Натомість у чоловіків з менш важким захворюванням середній рівень становив 151 нг/дл.

Вчені простежили зв'язок, що чим нижчий рівень тестостерону, тим важче протікає захворювання.

Крім того, дослідники виявили, що більш низький рівень тестостерону у чоловіків корелює з більш високим рівнем запалення.

Чинники, які погіршують прогноз внаслідок COVID-19

Дослідники відзначили, що інші чинники, які, як відомо, підвищують ризик важкої форми COVID-19, зокрема, літній вік, ожиріння і діабет, також пов'язані з низьким рівнем тестостерону.

Вчені зазначили, що наразі досліджують, чи є зв'язок між статевими гормонами і серцево-судинними наслідками при тривалому COVID-19.