Відмінність "жовтих" та "зелених" сертифікатів

Власники "жовтого" сертифікату матимуть ті ж самі привілеї, що й люди, які пройшли повний курс імунізації. Однак у червоній зоні привілеї для "жовтого" сертифікату не будуть діяти.

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Загалом сертифікати охоплюють інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

Так званий жовтий сертифікат допоможе уникнути карантинних обмежень жовтого рівня. Діятиме сертифікат 120 днів.



Умови отримання жовтого сертифікату / Інфографіка МОЗ

Зелений сертифікат свідчить про повний курс захисту, його людина може отримати після того, як вакцинується другою дозою вакцини проти коронавірусу. Діятиме такий документ 365 днів.



Умови отримання зеленого сертифікату / Інфографіка МОЗ

У МОЗ також нагадали, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

Що відомо про нові правила карантину в Україні

Відповідно до нових правил, обмеження червоної зони не діятимуть для закладів, якщо усі учасники матимуть "зелений" сертифікат.

Обмеження жовтої зони не працюватимуть, якщо 80% учасників матимуть "зелений" чи хоча б "жовтий" сертифікат.

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