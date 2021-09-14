Якими будуть сертифікати вакцинації в Україні: чітке порівняння

14 вересня 2021 , 18:33
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Джерело:

МОЗ

В Україні відтепер внутрішній сертифікат про вакцинацію можна отримати вже після першого щеплення. Загалом внутрішні COVID-сертифікати міститимуть інформацію не лише про вакцинацію.

Відмінність "жовтих" та "зелених" сертифікатів

Власники "жовтого" сертифікату матимуть ті ж самі привілеї, що й люди, які пройшли повний курс імунізації. Однак у червоній зоні привілеї для "жовтого" сертифікату не будуть діяти.

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Загалом сертифікати охоплюють інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.
  • Так званий жовтий сертифікат допоможе уникнути карантинних обмежень жовтого рівня. Діятиме сертифікат 120 днів.


Умови отримання жовтого сертифікату / Інфографіка МОЗ

  • Зелений сертифікат свідчить про повний курс захисту, його людина може отримати після того, як вакцинується другою дозою вакцини проти коронавірусу. Діятиме такий документ 365 днів.


Умови отримання зеленого сертифікату / Інфографіка МОЗ

У МОЗ також нагадали, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

Що відомо про нові правила карантину в Україні

Відповідно до нових правил, обмеження червоної зони не діятимуть для закладів, якщо усі учасники матимуть "зелений" сертифікат.

Обмеження жовтої зони не працюватимуть, якщо 80% учасників матимуть "зелений" чи хоча б "жовтий" сертифікат.

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Автор: Анастасія Лукашевська