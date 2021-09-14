Якими будуть сертифікати вакцинації в Україні: чітке порівняння
Джерело:МОЗ
В Україні відтепер внутрішній сертифікат про вакцинацію можна отримати вже після першого щеплення. Загалом внутрішні COVID-сертифікати міститимуть інформацію не лише про вакцинацію.
Відмінність "жовтих" та "зелених" сертифікатів
Власники "жовтого" сертифікату матимуть ті ж самі привілеї, що й люди, які пройшли повний курс імунізації. Однак у червоній зоні привілеї для "жовтого" сертифікату не будуть діяти.
Актуально Вітамін D чи вітамін С: що справді покращує імунітетЗагалом сертифікати охоплюють інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.
- Так званий жовтий сертифікат допоможе уникнути карантинних обмежень жовтого рівня. Діятиме сертифікат 120 днів.
Умови отримання жовтого сертифікату / Інфографіка МОЗ
- Зелений сертифікат свідчить про повний курс захисту, його людина може отримати після того, як вакцинується другою дозою вакцини проти коронавірусу. Діятиме такий документ 365 днів.
Умови отримання зеленого сертифікату / Інфографіка МОЗ
Що відомо про нові правила карантину в Україні
Відповідно до нових правил, обмеження червоної зони не діятимуть для закладів, якщо усі учасники матимуть "зелений" сертифікат.
Обмеження жовтої зони не працюватимуть, якщо 80% учасників матимуть "зелений" чи хоча б "жовтий" сертифікат.
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