Лікар-гінеколог Ольга Белоконь опублікувала список діагнозів, якими в Україні часом лякають медики. Чому не варто цього боятися – читайте далі.

Що відомо про діагнози, які прогресивні гінекологи не лікують

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У вас "маленька" матка ( "дитяча", інфантильна)

Ольга Белоконь наголосила, що дуже часто розміри матки виявляються абсолютно нормальними, однак деякі медики можуть навіть залякування безпліддям в зв'язку з "не такими" розмірами.

Так, медики тоді призначають КОК (комбіновані оральні контрацептиви) або гормони для того, щоб нібито "збільшити" матку.

"Додам, що КОК матку підростити не можуть. Там міститься незначна доза гормону, яка необхідна для досягнення контрацептивного ефекту (пригнічення овуляції). У них немає таких показань до призначення та навіть подібним "побічним ефектом" вони не мають", – пояснила лікар.

Важливо! У статевозрілої жінки збільшити розміри матки неможливо і таке у світі не практикується.

"Поганий" кровотік

"Лікування "поганого" кровотоку в матці – це лікування вигаданої проблеми і шлях в нікуди", – написала лікар.

За словами гінеколога, все частіше медики почали проводити дослідження кровотоку в матці / ендометрії / жовтому тілі не під час вагітності і писати досить дивні висновки про його "недостатність" і "неповноцінність".

Пояснювати цим "поганим" кровотоком безпліддя, невиношування, невдачі при ЕКЗ. Насправді я не знаю, звідки лікарі, яке це стверджують, беруть подібного роду інформацію, тому що на сьогодні абсолютно точно відомо, що на показники кровотоку впливають чимало чинників (день циклу, вага, діаметр судин тощо), що його норми досить умовні і подібні вимірювання ніяк не допомагають скласти будь-які прогнози,

– заявила Ольга Белоконь.

Вона додала, що ці дослідження не приносять користі і на тактику ведення пацієнта ніяк не впливають.



У статевозрілої жінки збільшити розміри матки неможливо / Фото: Getty Images

Ерозія

Помилковий діагноз, використання неправильної термінології. Не вимагає взагалі будь-якого лікування. Варто зазначити, що з таким діагнозом медики лікують дисплазію, а не ерозію.

Також з цими "діагнозами" часто згадується ВПЛ-інфекція (вірус папіломи людини), яка не лікується!

Запальний тип мазка

Ольга Белоконь написала, що це висновок за результатами ПАП-тесту (цитологія), яке не потребує лікування і не свідчить про наявність інфекції.

Лікування і залякування подібним діагнозом є неправильним і може стати загрозливим. Не поспішайте скуповувати пів аптеки. Якщо немає скарг, ІПСШ, нормальний рН – про яке лікування може йти мова?

– зазначила гінеколог.

Ендометрит

За словами медика, ендометрит – це діагноз, який дуже часто намагаються знайти там, де не потрібно. Белоконь сказала, що йому надають величезного значення і це часто помилково.

"Ті жінки, які активно лікують ендометрит, часто взагалі ніякого лікування не потребують ... Втрачається час, гроші, а реальні проблеми не вирішуються", – додала вона.