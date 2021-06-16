Нині ВООЗ схвалило 7 вакцин проти коронавірусу. З них одноразового введення потребує лише препарат від компанії Johnson & Johnson.
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Особи, які мають документ, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 вакциною, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного використання, мають право перетину державного кордону України та звільняються від самоізоляції,
– йдеться в повідомленні МОЗ.
Вакцини, схвалені ВООЗ:
- Comirnaty (BNT162b2) виробництва Pfizer-BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою Comirnaty;
- AstraZeneca/Oxford (AZD1222), зареєстрована в Україні під назвою AstraZeneca;
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India, зареєстрована в Україні під назвою CoviShield;
- CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, зареєстрована в Україні під назвою CoronaVac;
- Janssen, або Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);
- mRNA-1273 виробництва Moderna;
- BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.
Чи потрібно дотримуватися самоізоляції після щеплення російською вакциною?
У відомстві наголосили, що "Супутник V" (як будь-яка інша російська вакцина) не отримала схвалення ВООЗ. Тож люди, які пройшли повний курс вакцинації російським препаратом, не можуть перетинати український кордон без карантину або негативного тесту на COVID-19.
Також у МОЗ нагадали, що в Україні заборонена реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для профілактики COVID-19, розроблених або виготовлених у Росії. Це вказано у постанові КМУ від 08 лютого 2021 року № 95.