З якими вакцинами можна в'їжджати в Україну без самоізоляції: перелік МОЗ

Люди, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, можуть в'їжджати до України без самоізоляції. Але це стосується лише тих людей, які вакцинувалися схваленим ВООЗ препаратом.

Нині ВООЗ схвалило 7 вакцин проти коронавірусу. З них одноразового введення потребує лише препарат від компанії Johnson & Johnson.

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Особи, які мають документ, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 вакциною, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного використання, мають право перетину державного кордону України та звільняються від самоізоляції,

– йдеться в повідомленні МОЗ.

Вакцини, схвалені ВООЗ:

Comirnaty (BNT162b2) виробництва Pfizer-BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою Comirnaty; AstraZeneca/Oxford (AZD1222), зареєстрована в Україні під назвою AstraZeneca; Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India, зареєстрована в Україні під назвою CoviShield; CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, зареєстрована в Україні під назвою CoronaVac; Janssen, або Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735); mRNA-1273 виробництва Moderna; BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.

Чи потрібно дотримуватися самоізоляції після щеплення російською вакциною?

У відомстві наголосили, що "Супутник V" (як будь-яка інша російська вакцина) не отримала схвалення ВООЗ. Тож люди, які пройшли повний курс вакцинації російським препаратом, не можуть перетинати український кордон без карантину або негативного тесту на COVID-19.

Також у МОЗ нагадали, що в Україні заборонена реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для профілактики COVID-19, розроблених або виготовлених у Росії. Це вказано у постанові КМУ від 08 лютого 2021 року № 95.