Зокрема, одну дозу отримали 35 462 людини, повністю імунізовані – 27 129 людей. Загалом в Україні проведено 1 831 147 щеплень.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 543 265 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 543 263 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 287 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Протягом доби працювали:

515 мобільних бригад

908 пунктів щеплення

Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 692 404 людини.

Темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні

Вакцинація триває близько 4 місяців. Почали імунізацію українців препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, згодом додали також вакцини інших виробників.

Таким чином картина проведених щеплень станом на 16 червня виглядає так:

Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Coronavac – 382 453,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 318 349,

AstraZeneca – 354 496,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

До слова, в Україні зросла кількість охочих вакцинуватись проти коронавірусу, але частка тих, хто не планує імунізацію – все ще переважає.

Зокрема, з березня з 51,5% до 43% зменшилася частка українців, які не хочуть вакцинуватися проти COVID-19.

І навпаки зросла з 12% до 19% кількість тих, хто хоче щепитися в найближчому майбутньому або вже вакцинувався.

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