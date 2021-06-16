Якими вакцинами вакцинують українців найчастіше

Станом на 16 червня 2021 року в Україні проти коронавірусу вже щеплено 1 831 147 людей. Впродовж минулої доби вакцинували 62 591 людину.
Зокрема, одну дозу отримали 35 462 людини, повністю імунізовані – 27 129 людей. Загалом в Україні проведено 1 831 147 щеплень.
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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 543 265 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 543 263 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 287 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).
Протягом доби працювали:
- 515 мобільних бригад
- 908 пунктів щеплення
Темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні
Вакцинація триває близько 4 місяців. Почали імунізацію українців препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, згодом додали також вакцини інших виробників.
Таким чином картина проведених щеплень станом на 16 червня виглядає так:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 105,
- Coronavac – 382 453,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 318 349,
- AstraZeneca – 354 496,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
До слова, в Україні зросла кількість охочих вакцинуватись проти коронавірусу, але частка тих, хто не планує імунізацію – все ще переважає.
Зокрема, з березня з 51,5% до 43% зменшилася частка українців, які не хочуть вакцинуватися проти COVID-19.
І навпаки зросла з 12% до 19% кількість тих, хто хоче щепитися в найближчому майбутньому або вже вакцинувався.У час пандемії важливо дбати про своє здоров’я та гігієну. Користуйтесь дезінфекційними серветками Smile Sterill Bio, які ефективно знищують віруси й бактерії та при цьому не сушать шкіру.