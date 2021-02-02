Виявляється, людям, які займаються вдень, простіше контролювати цукровий діабет 2 типу, у порівнянні з тими, хто робить це вранці. У них кращий рівень глюкозу та більші втрати жиру.

Джерело: Physiological Reports

Розсинхронізація добових ритмів може збільшувати ризик розвитку цукрового діабету 2 типу: тканини починають слабше реагувати на інсулін. Однак як впливає на обмін глюкози час фізичних вправ, вивчено погано. Деякі наукові дані суперечать один одному.

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Як відбувалося дослідження

Нове дослідження провели вчені з Маастрихтського університетського медичного центру. Вони використовували дані, які отримали в одній зі своїх попередніх робіт, присвяченої користі фізичної активності при діабеті. У дослідженні учасники виконували вправи на велотренажері тричі на тиждень протягом двох тижнів. Автори фіксували час кожного сету вправ, а також показники обміну речовин людей.

Вчені порівняли показники обміну глюкози у 12 чоловіків, які завжди "їздили" на велотренажері в проміжку між 8 і 10 годинами ранку, з показниками 20 чоловіків, які робили це між 15 і 18 годинами.

Коли краще займатись спортом

Через 12 тижнів у чоловіків, які кожного разу крутили педалі після обіду, була краще чутливість тканин до інсуліну і вони успішніше контролювали рівень глюкози в крові, ніж ті, хто займався вранці. Учасники "денної групи" також втратили більше жиру. При цьому навантаження у всіх учасників дослідження була абсолютно однаковою.

Вчені вважають, що денні вправи корисніші ранкових для людей, які борються з цукровим діабетом 2 типу. Однак вони зазначають, що вправи в будь-який час – краще, ніж їхня відсутність.

Чому краще займатись вдень

Чому денні вправи виявилися кориснішими, точно не відомо. Вчені припускають, що вони можуть впливати на обмін речовин після вечірнього приймання їжі. Також цей ефект може сприяти синхронізації добових ритмів і обміну речовин