Який часто передається коронавірус від матері до немовляти

За останніми даними, у кожній десятій вагітної або недавно народила діагностується COVID-19. Згідно з результатами нової роботи шведських вчених, ризик передачі інфекції дитині мінімальний, і немає ніякої необхідності розлучати після пологів мати й малюка.

Як відбулося дослідження

Група вчених спільно з Агентством громадської охорони здоров'я Швеції проаналізували щоденні звіти, що надходять в Національний реєстр якості у зв'язку з вагітністю. В цілому фахівці зафіксували дані про стан здоров'я майже 90 тисяч або 92% немовлят, що народилися у Швеції в період з березня 2020 по січень 2021 року.

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Ризик передачі коронавірусу від матері до дитини

За цей час народилося 2,3 тисячі дітей від матерів з підтвердженим COVID-19, при цьому у 642 жінок позитивний тест був отриманий під час пологів.

Всіх цих немовлят тестували через 12-24 години після народження.

Тільки 21 дитина (0,9%) мала позитивний результат, причому у більшості дітей не було ніяких симптомів коронавірусу.

Кілька дітей потребували лікування з причин, не пов'язаних з COVID-19.

Передчасні пологи

Водночас аналіз даних показав, що діти, народжені від матерів з COVID-19 з більшою ймовірністю будуть мати потребу в неонатальній підтримці й мати проблеми з диханням.

Науковці пояснюють це великою кількістю передчасних пологів в групі COVID-19. Але вони не виявили прямого зв'язку між материнською інфекцією і респіраторною інфекцією або пневмонією у новонароджених,

Вони відзначили, що серед майбутніх матерів з позитивним ПЛР-тестом 8,8% народили раніше терміну, в той час, як в групі порівняння цей показник склав 5,5%.

Ми також виявили, що COVID-19 у матері не був пов'язаний зі смертю дитини. Сім немовлят, народжених від матерів, які перехворіли на COVID-19, померли з причин, не пов'язаних з COVID-19, при цьому у жодного з цих немовлят не підтвердився коронавірус. Не було відмінностей і в рівні смертності дітей, народжених від матерів з коронавірусів і без нього,

– зазначили вчені.