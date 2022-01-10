На який день після інфікування з'являються симптоми Омікрону
Джерело:TRT HABER
Інкубаційний період штаму Oмікрон значно коротший, аніж під час інфікування попередніми варіантами COVID-19.
Інкубаційний період Омікрону
Так, інкубаційний період внаслідок інфікування Омікроном, симптоми можуть з'явитися на третій день, а не на п'ятий чи четвертий, як було за попередніх штамів.
Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі
Інкубаційний період штаму Омікрон є коротшим. Цей період становить 5 днів у оригінального штаму Ухань, штаму Дельта – 4 дні, Омікрон – 3 дні,
– повідомив член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Неджмі Ільхан.
Швидкість поширення Омікрону теж вища
За його словами, нараз і кількість випадків захворювання на коронавірус збільшилася, але смертей поменшало. Водночас він застеріг, що людям з хронічними хворобами та старшим 65 років все ще треба бути обережними.
Ускладнюють ситуацію сезонні захворювання
Науковець зауважив, що цьогоріч зросла кількість випадків інфікування грипом. І через схожі симптоми та перебіг його часто плутають з коронавірусом. Тому у разі появи симптомів фахівець радить робити ПЛР-тест, а для захисту – вакцинуватися.
Минулого року у цей час майже не було грипу. Але зараз ми бачимо, що є багато хворих. Насправді ми бачимо більшу циркуляцію грипу, ніж перед пандемією,
– додав професор.
Та пояснив, що причиною цьому були карантинні обмеження, зокрема, носіння масок та відсутність масових заходів. Та цьогоріч обмежень значно менше, люди менш обережні, а тому більше ризиків захворіти на грип.
До слова, попередньо вчені повідомили про подвійні інфікування грипом та коронавірусом – це отримало назву флурона.
До теми У Бразилії чотири випадки одночасного інфікування коронавірусом і грипом
Грип і коронавірус разом: що таке "флурона" – дивитись відео