На який день після інфікування з'являються симптоми Омікрону

Інкубаційний період штаму Oмікрон значно коротший, аніж під час інфікування попередніми варіантами COVID-19.

Інкубаційний період Омікрону

Так, інкубаційний період внаслідок інфікування Омікроном, симптоми можуть з'явитися на третій день, а не на п'ятий чи четвертий, як було за попередніх штамів.

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Інкубаційний період штаму Омікрон є коротшим. Цей період становить 5 днів у оригінального штаму Ухань, штаму Дельта – 4 дні, Омікрон – 3 дні,

– повідомив член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Неджмі Ільхан.

Швидкість поширення Омікрону теж вища

За його словами, нараз і кількість випадків захворювання на коронавірус збільшилася, але смертей поменшало. Водночас він застеріг, що людям з хронічними хворобами та старшим 65 років все ще треба бути обережними.

Ускладнюють ситуацію сезонні захворювання

Науковець зауважив, що цьогоріч зросла кількість випадків інфікування грипом. І через схожі симптоми та перебіг його часто плутають з коронавірусом. Тому у разі появи симптомів фахівець радить робити ПЛР-тест, а для захисту – вакцинуватися.

Минулого року у цей час майже не було грипу. Але зараз ми бачимо, що є багато хворих. Насправді ми бачимо більшу циркуляцію грипу, ніж перед пандемією,

– додав професор.

Та пояснив, що причиною цьому були карантинні обмеження, зокрема, носіння масок та відсутність масових заходів. Та цьогоріч обмежень значно менше, люди менш обережні, а тому більше ризиків захворіти на грип.

До слова, попередньо вчені повідомили про подвійні інфікування грипом та коронавірусом – це отримало назву флурона.

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