Результати дослідження опублікували вчені з медцентру у справах ветеранів у Вайт-Рівер-Джанкшн і медшколи Гейзеля в Дартмуті у вигляді препринту на medRxiv.
Увага Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння
Втім, вчені вказали у графі про можливий конфлікт інтересів, що отримували фінансування від Pfizer поза рамками цього проєкту.
Детально про дослідження
Серед молодих людей (до 65 років) захист, який формувався природним чином і шляхом вакцинації, був однаковим.
Оцінка проводилася з червня до серпня 2021 року, до початку циркуляції штаму Дельта.
Загалом 9 539 пацієнтів з хворобою протягом перших 2 місяців року порівнювали з 14 458 і 23 105 пацієнтами, повністю вакцинованими Moderna і Pfizer за ті ж 2 місяці.
Половина учасників були віком до 65 років. Більшість, а саме 90% – чоловіки, і у багатьох були супутні захворювання.
Вакциновані мали вищі шанси на життя / Фото medrxiv
Ускладнений COVID-19 і вакцинація: яке співвідношення
- Вакцини давали сильніший захист від госпіталізації – зниження ризику ще на 61% (Moderna) і 45% (Pfizer).
- Ризики смерті були меншими на 95% (Moderna) і 99% (Pfizer) відповідно.
Вплив Дельта варіанту на ефективність вакцин
Різке зростання захворюваності серед вакцинованих людей можна пояснити впливом набагато заразнішого штаму Дельта, ослабленням ефекту вакцин і скасуванням більшості карантинних заходів.
Серед молодих людей ми в основному спостерігаємо менший захист від мРНК-вакцин, ніж природний. Проте з точки зору абсолютної швидкості зараження, захист був таким самим,
– зазначили дослідники.
Йдеться, що імунне старіння у літніх людей може впливати на здатність реагувати на збудники інфекцій та підтримувати довгострокову імунну пам'ять від попередньої інфекції або вакцинації.
До теми Мутації не припиняються: виявили 5 специфічних мутацій штаму Дельта