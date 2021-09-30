Результати дослідження опублікували вчені з медцентру у справах ветеранів у Вайт-Рівер-Джанкшн і медшколи Гейзеля в Дартмуті у вигляді препринту на medRxiv.

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Втім, вчені вказали у графі про можливий конфлікт інтересів, що отримували фінансування від Pfizer поза рамками цього проєкту.

Детально про дослідження

Серед молодих людей (до 65 років) захист, який формувався природним чином і шляхом вакцинації, був однаковим.

Оцінка проводилася з червня до серпня 2021 року, до початку циркуляції штаму Дельта.

Загалом 9 539 пацієнтів з хворобою протягом перших 2 місяців року порівнювали з 14 458 і 23 105 пацієнтами, повністю вакцинованими Moderna і Pfizer за ті ж 2 місяці.

Половина учасників були віком до 65 років. Більшість, а саме 90% – чоловіки, і у багатьох були супутні захворювання.


Вакциновані мали вищі шанси на життя / Фото medrxiv

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  • Вакцини давали сильніший захист від госпіталізації – зниження ризику ще на 61% (Moderna) і 45% (Pfizer).
  • Ризики смерті були меншими на 95% (Moderna) і 99% (Pfizer) відповідно.

Вплив Дельта варіанту на ефективність вакцин

Різке зростання захворюваності серед вакцинованих людей можна пояснити впливом набагато заразнішого штаму Дельта, ослабленням ефекту вакцин і скасуванням більшості карантинних заходів.

Серед молодих людей ми в основному спостерігаємо менший захист від мРНК-вакцин, ніж природний. Проте з точки зору абсолютної швидкості зараження, захист був таким самим,
– зазначили дослідники.

Йдеться, що імунне старіння у літніх людей може впливати на здатність реагувати на збудники інфекцій та підтримувати довгострокову імунну пам'ять від попередньої інфекції або вакцинації.

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