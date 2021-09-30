Який імунітет сильніший: від Pfizer/Moderna чи природній, після хвороби: чіткий аналіз

Серед людей віком 65 років і старше вакцинація препаратами Moderna або Pfizer забезпечувала надійніший захист від інфікування коронавірусом, розвитку ускладнень та смерті внаслідок хвороби у порівнянні з тими, хто мав природний імунітет після перенесеної хвороби.

Результати дослідження опублікували вчені з медцентру у справах ветеранів у Вайт-Рівер-Джанкшн і медшколи Гейзеля в Дартмуті у вигляді препринту на medRxiv.

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Втім, вчені вказали у графі про можливий конфлікт інтересів, що отримували фінансування від Pfizer поза рамками цього проєкту.

Детально про дослідження

Серед молодих людей (до 65 років) захист, який формувався природним чином і шляхом вакцинації, був однаковим.

Оцінка проводилася з червня до серпня 2021 року, до початку циркуляції штаму Дельта.

Загалом 9 539 пацієнтів з хворобою протягом перших 2 місяців року порівнювали з 14 458 і 23 105 пацієнтами, повністю вакцинованими Moderna і Pfizer за ті ж 2 місяці.

Половина учасників були віком до 65 років. Більшість, а саме 90% – чоловіки, і у багатьох були супутні захворювання.

Групу учасників літнього віку вакцинували мРНК-вакцинами, які формували надійніший захист від інфекції, ніж природний імунітет після попереднього інфікування, знижуючи ризик на додаткові 66% (Moderna) і 68% (Pfizer).



Вакциновані мали вищі шанси на життя / Фото medrxiv

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Вакцини давали сильніший захист від госпіталізації – зниження ризику ще на 61% (Moderna) і 45% (Pfizer).

Ризики смерті були меншими на 95% (Moderna) і 99% (Pfizer) відповідно.

Вплив Дельта варіанту на ефективність вакцин

Серед учасників до 65 років вакцинальний захист був статистично еквівалентний природному після попередньої інфекції, особливо щодо абсолютної захворюваності.

Різке зростання захворюваності серед вакцинованих людей можна пояснити впливом набагато заразнішого штаму Дельта, ослабленням ефекту вакцин і скасуванням більшості карантинних заходів.

Серед молодих людей ми в основному спостерігаємо менший захист від мРНК-вакцин, ніж природний. Проте з точки зору абсолютної швидкості зараження, захист був таким самим,

– зазначили дослідники.

Йдеться, що імунне старіння у літніх людей може впливати на здатність реагувати на збудники інфекцій та підтримувати довгострокову імунну пам'ять від попередньої інфекції або вакцинації.

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